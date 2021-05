Apple annonce accorder 45 millions de dollars supplémentaires à son fournisseur Corning. Cette somme s’ajoute aux 200 millions de dollars attribués par Apple en 2017 et 250 millions de dollars en 2019.

Corning reçoit 45 millions de dollars d’Apple

Corning est un important fournisseur pour Apple. C’est lui qui s’occupe du verre des iPhone, iPad et Apple Watch. L’investissement combiné de 495 millions de dollars va aider la recherche et le développement de Corning dans « les processus de verre de pointe, qui ont conduit à la création du Ceramic Shield, un nouveau matériau plus résistant que n’importe quel verre de smartphone », indique Apple. Le Ceramic Shield est présent sur les iPhone 12.

Avec le soutien d’Apple, les experts des deux entreprises ont travaillé ensemble pour mettre au point un nouveau verre, qui tire sa force de cristaux de nano-céramique, produits dans l’usine de Corning à Harrodsburg dans le Kentucky, où toutes les générations de verre pour iPhone ont été fabriquées.

Voici ce que déclare Jeff Williams, le directeur de l’exploitation d’Apple, après l’investissement de 45 millions de dollars dans Corning :

Apple et Corning ont une longue histoire de collaboration pour accomplir l’impossible. Du tout premier verre de l’iPhone, au révolutionnaire Ceramic Shield des iPhone 12, notre collaboration a changé le paysage de la conception et de la durabilité des smartphones. Le Ceramic Shield est un excellent exemple des technologies qui sont possibles lorsque l’innovation profonde rencontre la puissance de la fabrication américaine. Nous sommes très fiers de travailler aux côtés de Corning, dont l’héritage de 170 ans témoigne de l’ingéniosité de la main-d’œuvre américaine.

Cette somme fait partie du programme Advanced Manufacturing Fund. Apple l’a créé en 2017 et a pour vocation d’aider certains fournisseurs partenaires.