Le documentaire The Me You Can’t See sur Apple TV+ se détaille un peu plus aujourd’hui. Il sera l’œuvre de l’animatrice américaine Oprah Winfrey et du prince Harry. Le programme verra le jour le 21 mai prochain sur la plateforme de streaming.

The Me You Can’t See arrive le 21 mai sur Apple TV+

Dans The Me You Can’t See, Oprah Winfrey et le Prince Harry guident des discussions sur la santé mentale et le bien-être émotionnel tout en s’ouvrant sur leurs parcours et leurs combats en matière de santé mentale. Avec des invités de premier plan, ainsi qu’un large éventail de personnes du monde entier vivant avec les défis de la santé mentale et s’occupant de leur bien-être émotionnel, le documentaire transcende la culture, l’âge, le sexe et le statut socio-économique pour déstigmatiser un sujet très mal compris et donner de l’espoir aux téléspectateurs qui apprennent qu’ils ne sont pas seuls. Les producteurs se sont associés à 14 experts et organisations accrédités et respectés du monde entier pour faire la lumière sur les différentes voies de traitement.

The Me You Can’t See sur Apple TV+ aura le droit à plusieurs épisodes. Il semblerait que tous les épisodes ne soient pas disponibles le 21 mai. Il y aura probablement un nouvel épisode chaque vendredi à partir du 21 mai.

« Maintenant plus que jamais, il y a un besoin immédiat de remplacer la honte qui entoure la santé mentale par la sagesse, la compassion et l’honnêteté », a déclaré Oprah Winfrey. « Notre série vise à susciter cette conversation mondiale ». Pour sa part, le prince Harry déclare que « nous naissons dans des vies différentes, nous grandissons dans des environnements différents et, par conséquent, nous sommes exposés à des expériences différentes. Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains ». Il ajoute que « la majorité d’entre nous porte une forme de traumatisme, de perte ou de chagrin non résolu, qui est – et reste – très personnel ».