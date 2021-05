Non content de faire des jeux funs, le studio Turborilla est devenu un vrai spécialiste des trailers totalement « WTF! ». Mad Skills Motocross 3 s’annonce comme un jeu de motocross absolument immanquable, avec un moteur physique et des animations au poil. Le jeu a donc l’air absolument sensas, et une fois de plus, son trailer est à se rouler par Terre. Réalisé tout en animation (façon indé grunge), ce trailer nous montre un bonhomme un peu grassouillet assis sur la cuvette des W.C, jouant « cul nul » à Mad Skills Motocross 3.



Forcément, le jeu et la fiction finissent par rejoindre, et notre gamer de fortune (ou d’infortune) se retrouve à faire des pirouettes devant un parterre de voisins médusés. C’est irrévérencieux, drôle, bien fait et surtout, cela n’interdit pas de monter de belles séquences de gameplay du jeu réel. Mad Skills Motocross 3 sera disponible dans l’App Store le 25 mai prochain.