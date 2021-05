Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Lisey’s Story, sa série adaptée du livre de Stephen King. L’écrivain américain est d’ailleurs le scénariste de la série.

Lisey’s Story est une série thriller intense et personnelle qui suit le personnage de Lisey Landon (jouée par Julianne Moore) deux ans après la mort de son mari, le célèbre écrivain Scott Landon (joué par Clive Owen). Une série d’événements étranges pousse Lisey à se confronter à des souvenirs de son mariage avec Scott, qu’elle avait délibérément occultés.

La mini-série est réalisée par Pablo Larraín, en collaboration avec la société Bad Robot Productions de J.J. Abrams et Warner Bros Television. Stephen King, Julianne Moore et Pablo Larraín assurent la production exécutive aux côtés de J.J. Abrams, de Ben Stephenson et de Juan de Dios Larraín. Chaque épisode a été écrit par Stephen King lui-même. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, et Dane DeHaan apparaissent à l’écran avec Julianne Moore et Clive Owen.

Lisey’s Story sera disponible sur Apple TV+ le 4 juin prochain. Il y aura huit épisodes au total. Il faut s’attendre à un nouvel épisode chaque vendredi, comme c’est le cas avec les autres programmes du service de streaming d’Apple. Pour rappel, la série a été annoncée en avril 2019.