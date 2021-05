Adobe propose aujourd’hui une mise à jour de son application Audition avec la prise en charge native des Mac M1. Cela permet d’améliorer les performances, au lieu de faire tourner la version Intel grâce à Rosetta 2 d’Apple.

Pour ceux qui ne le savent pas, Audition permet de créer, mixer et restaurer des contenus audio. L’éditeur intègre toute une palette d’outils permettant d’afficher des extraits sonores sous la forme de pistes, de spectres et d’ondes. L’application est également conçue pour accélérer la production vidéo et les finitions audio.

Le support d’Adobe Audition sur les Mac M1 a toutefois des limitations. En effet, le support des surfaces de contrôle EUCON est absent, tout comme celui des panneaux dʼextension CEP. Il en va de même pour la gravure de CD. Citons également l’absence de support des codecs DV, XDCamEX, FastMpeg, DNX, Sony 65 et Cineform. Adobe a donc encore un peu de boulot pour proposer les mêmes prestations que la version Intel.

La mise à jour est aussi l’occasion d’accueillir la fonction « Supprimer le silence ». Elle permet d’identifier et de supprimer les régions silencieuses ou inactives dans les clips enregistrés, sans perdre la synchronisation dans les pistes audio multipistes. Une autre nouveauté est un radar dʼintensité sonore (également présent dans Premier Pro).