Spin-off de la franchise Nier (elle-même spin-off de Drakengard), NieR Re[in]carnation s’annonce enfin sur mobiles ! Le jeu de Square Enix devrait être disponible dans l’App Store le 6 novembre prochain. « Devrait », car la fiche du jeu (qui démarre aussi les précos) indique une date seulement « prévue », ce qui est assez inhabituel lors de l’ouverture des précos. NieR Re[in]carnation nous permet de replonger dans l’univers stylé, étrange et sexy de Yoko Taro, et c’est peu dire que cette version mobile n’a rien d’une sous-version : les graphismes sont absolument somptueux, le nouveau bestiaire fait terriblement envie, et les combats au tour par tour (contrairement aux phases d’action de Nier Automata) semblent vraiment bien pensés. On note aussi que Nier résiste envers et contre tout à la pudibonderie ambiante qui sévit dans le JV moderne : les héroïnes sont plus ultra-sexy les unes que les autres, mais porter un body échancré n’empêche pas d’être furieusement « badass » lors des combats !

Histoire de bien vous donner l’eau à la bouche, on vous rajoute ci-dessous la petite vidéo de gameplay du YouTubeur Lordfab, qui permet de bien saisir les gros points forts du jeu (gameplay, graphismes, lore, musiques) et les quelques points faibles (l’aspect Gatcha! du titre, qui incite beaucoup à la collectionnite aigue). Vivement le 6 novembre !