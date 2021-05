Apple TV+ a mis en ligne une bande-annonce pour son programme 1971: The Year That Music Changed Everything. Il fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 21 mai prochain.

Voici comment Apple avait présenté 1971: The Year That Music Changed Everything lors de son annonce le mois dernier :

Une immersion en profondeur, riche en images d’archives et en interviews, 1971 : The Year That Music Changed Everything montrera comment les icônes musicales de l’époque ont été influencées par les marées changeantes de l’histoire et, à leur tour, comment elles ont utilisé leur musique pour inspirer l’espoir, le changement et la culture qui les entourait. La série examinera les artistes et les chansons les plus emblématiques que nous écoutons encore 50 ans plus tard, notamment les Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed et bien d’autres.

Il s’agira d’un docu-série avec huit épisodes au total. Apple TV+ devrait en proposer un nouveau chaque vendredi, comme c’est le cas avec ses autres programmes originaux. Le projet est une collaboration entre Mercury Studios (Universal Music Group) et On The Corner Films. Asif Kapadia est le réalisateur, tout comme il est le producteur. James Gay-Rees, David Joseph et Adam Barker l’accompagnent en tant que producteurs.