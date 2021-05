Apple TV+ partage aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 2 de sa série Home Before Dark. Elle fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 11 juin prochain.

Dans la deuxième saison de Home Before Dark, lorsqu’une mystérieuse explosion frappe une ferme locale, la journaliste Hilde Lisko (jouée par Brooklynn Prince) commence une enquête qui l’amènera à combattre une société puissante et influente, avec la santé de sa famille et d’Erie Harbor dans la balance.

En plus de Brooklynn Prince et Jim Sturgess, Home Before Dark met en vedette Abby Miller, Kylie Rogers, Michael Weston, Joelle Carter, Aziza Scott, Jibrail Nantambu, Deric McCabe et Rio Mangini. La série est créée et produite par Dana Fox et Dara Resnik, écrite et produite par Russel Friend et Garrett Lerner, et produite par Jon M. Chu, Joy Gorman Wettels, Howard Deutch et Sharlene Martin.

La saison 2 de Home Before Dark comprendra 10 épisodes au total (à l’instar de la première saison qui a vu le jour l’année dernière). Le premier épisode sera disponible le 11 juin prochain. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi. C’est du moins normalement ce qui devrait se passer. En effet, Apple propose ses nouveaux contenus tous les vendredis et il n’y a pas de raison que ce soit différent ici.