Développé conjointement par les studios NExT (Tencent) et Marvelous, Story of Seasons Mobile est un Farmville-like doté de graphismes en cel-shading assez accrocheurs. Le premier trailer du jeu dévoile un niveau de réalisation très au dessus de la moyenne du genre, ce qui au passage illustre bien la montée en puissance de nos smartphones. Concernant le gameplay, le joueur devra principalement élever des animaux de ferme et planter des fruits et légumes « de saison » (forcément…) tout en veillant à ce que tout pousse correctement (gestion de l’arrosage par exemple).

Le jeu proposera aussi des activités plus ou moins annexes, comme la pêche, ou… la rencontre avec plusieurs personnages assez pittoresques. A noter que ce Story of Seasons Mobile est l’adaptation mobile (plutôt fidèle don) d’un titre déjà sorti sur Nintendo Switch et 3DS. Story of Seasons Mobile n’a pas encore de date de sortie mais il est bon de noter que le jeu est en développement depuis deux ans. La diffusion d’un trailer semble toutefois indiquer que les développeurs touchent au but.