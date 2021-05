Les vidéastes de toute catégorie, les collectionneurs de films et globalement tous les amateurs d’images savent à quel point un bon convertisseur vidéo s’avère précieux en de nombreuses circonstances. Quantité de situations justifient la conversion d’un format vidéo vers un autre : un support qui ne lit que tel ou tel format, le poids en stockage, la compression sans perte de qualité, la compatibilité avec un logiciel de lecture ou de montage, ce ne sont pas les raisons qui manquent. Disponible sur macOS et sur PC Windows, Movavi Video Converter propose tous les outils possibles, et même plus, pour s’acquitter de la tâche avec facilité, rapidité, et efficacité.

Movavi peut convertir dans plus de 180 formats vidéo (jusqu’à l’UHD bien sûr), image ou audio (Mov. AVI, MP4, Mkv, DivX, H264, MPEG-2, MP3, FLAC, OGG, JPG, PNG, GIF, etc.) et profite de 200 préréglages lui permettant d’être directement « compatible » avec de nombreux appareils de marque Apple, Microsoft, Sony, Archos, LG ou bien encore Samsung (liste bien entendu non exhaustive). La conversion s’effectue à la vitesse de l’éclair grâce au mode SuperSpeed et surtout, surtout, l’interface à base de « glisser déposé » s’avère à la portée de n’importe quel utilisateur, du power-user rompu à ce genre d’outils au total novice en la matière. Comme le dit la chanson, la procédure est basique : glissez et déposez des fichiers multimédias dans la zone de travail du logiciel, sélectionnez un format de sortie, et… appuyez sur le bouton Convertir pour lancer le processus ! Quelques poignées de secondes suffisent pour une conversion complète, une durée évidemment variable en fonction de la taille du fichier source.

La botte secrète de Movavi Video Converter, ce sont aussi des fonctions d’édition et de « retouches » assez inhabituelles sur ce type d’outil. Il est ainsi possible de modifier le rendu général via des filtres (luminosité, contraste, nuance, saturations), de rajouter des effets, de rogner et recadrer, de supprimer l’effet fish-eye, de stabiliser la vidéo ou d’ajouter des légendes et filigranes (sur la version premium), voire d’utiliser le convertisseur afin d’ajuster le niveau du volume du son dans les clips ! La version 2021 du logiciel apporte en sus son lot de nouveautés bien utiles, comme la mise à l’échelle de la timeline, l’indicateur de temps pour un placement précis du marqueur, l’aperçu de cadre, les fonctionnalités Annuler / Rétablir, etc.

Movavi Video Converter pour Mac est disponible au prix de 44,95€ (version premium, avec les fonctions d’édition en supplément). Ceux qui veulent se faire un avis éclairé avant de passer à la caisse logiciel peuvent télécharger gratuitement le logiciel et l’utiliser (tout aussi gratuitement) pendant une durée de 7 jours. A noter que cette version du logiciel est compatible avec les Mac fonctionnant sous Mac OS X® 10.10 (ou supérieur) et processeur Intel 64 bits.

[Sponso]