Secret Neighbor est la version multijoueurs et asymétrique d’Hello Neighbor (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Cette fois, plusieurs joueurs peuvent arpenter la demeure du voisin psychopathe. L’objectif reste le même, soit récupérer les clefs de la maison et ouvrir la porte du sous-sol pour voir se qui s’y trame. Les joueurs peuvent collaborer entre eux, mais attention car l’un d’eux est un traitre, plus qu’un traitre même puisqu’il s’agit du voisin déguisé ! A l’instar du jeu de cartes Loup-Garou, chacun devra donc persuader que le voisin est quelqu’un d’autres, sachant qu’un moment d’inattention seul avec le voisin tueur peut se solder par une fin funèbre.



Cette suite asymétrique s’annonce franchement prometteuse, à cause de ses mécaniques de gameplay bien sûr mais aussi grâce à une ambiance cartoonesque toujours aussi réussie. Secret Neighbor sortira dans l’App Store le 17 juin prochain. La préco du jeu est déjà disponible à cette adresse.