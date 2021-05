La prochaine mise à jour de l’Oculus Quest 2, la V29 est placée sous le sceau de l’iPhone, et seulement de l’iPhone (les mobiles Android ne seront compatibles que dans un second temps). Ainsi, il sera possible de réaliser des vidéos VR avec « incrustation » du joueur (à la troisième personne) en se servant de l’app dédiée. La fonction Live Overlay sera disponible à partir de l’iPhone XS, sans doute pour une question de puissance processeur. Toutes les apps qui autorisent la diffusion (c’est à dire la quasi intégralité du catalogue Quest) seront compatibles avec le mode Live Overlay. Oculus promet un résultat impeccable, avec une synchronisation parfaite du joueur et de la vue en VR lors de la diffusion live.

Seconde fonction, la réception des notifications mobiles… toujours sur l’iPhone. Là encore, il faudra passer par l’app dédié. Non content de livrer des mises à jour à un rythme soutenu, Facebook n’oublie donc pas les utilisateurs à la pomme, ce dont on ne se plaindra pas…