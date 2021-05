La pandémie de Covid-19 rebondit au Vietnam. Les autorités sanitaires du pays ont donc décidé de faire fermer nombre d’entreprises dans les régions de nouveau touchées par le virus… dont les usines de Foxconn et Luxshare, deux des plus gros fournisseurs d’Apple. Ainsi, les unités de production situées dans les zones industrielles Van Trung, Quang Chau, Dinh Tram et Song Khe-Noi Hoang doivent fermer le plus vite possible. Foxconn et Luxshare disposent d’usines à Van Trung et Quang Chau.

Pour Apple, ce n’est clairement pas une bonne nouvelle : les usines de ces deux fournisseurs seraient entièrement dédiées à la production de produits pommés (notamment l’iPhone). Luxshare n’a pas commenté la décision des autorités, tandis que Foxconn affiche une relative confiance : « Nous pouvons confirmer que l’impact est minimal sur nos opérations au Vietnam ». On note tout de même que la pénurie de composants ainsi que les rebonds épidémiques dans plusieurs pays commencent à avoir une incidence sur la disponibilité de certains produits. Le lancement des MacBook Pro mini-LED serait ainsi reporté, les iPad Pro mini-LED ont des soucis de supply chain, tandis que les fermetures temporaires des usines indiennes de Wistron et Foxconn affectent la production locale d’iPhone.