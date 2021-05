Apple propose une mise à jour pour son application Apple Store et elle va surtout intéresser les utilisateurs d’iPad, puisqu’ils ont le droit à une nouvelle interface.

La nouvelle interface de l’application Apple Store sur iPad est l’occasion d’avoir une barre latérale. Celle-ci liste les principales rubriques (shopping, activités, Pour vous, recherche, panier et commandes récentes). On retrouve également la possibilité de naviguer sur chaque produit (iPhone, iPad, Mac, etc) afin de faire son choix. La barre latérale apparaît aussi bien avec l’iPad en mode portrait qu’avec la tablette en mode portrait.

Apple explique aussi qu’il a mis une option pour ajouter un clavier ou un Apple Pencil lorsque vous achetez votre iPad. Cette option apparaît dans l’outil de configuration lors de la sélection de la taille et de la capacité de stockage d’un iPad. C’était déjà comme cela depuis le site.

En outre, Apple évoque la possibilité de rejoindre des sessions virtuelles Today at Apple et ainsi apprendre les éléments basiques pour rester productif.

La mise à jour de l’application Apple Store sur iPad avec la nouvelle interface est disponible dès maintenant sur l’App Store. Elle existe aussi pour l’iPhone, mais la version spécifique au téléphone n’a le droit à aucune nouveauté. Elle se contente seulement de diverses optimisations et améliorations des performances.