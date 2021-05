La bêta d’iOS 14.7 apporte son lot de petites évolutions bien pratiques. Parmi ces dernières, le contrôle des minuteurs du HomePod… depuis l’app Maison. Jusqu’ici il était possible de lancer plusieurs minuteurs sur le HomePod (y compris HomePod mini bien sûr), mais uniquement à la voix, via Siri, ce qui n’était pas toujours très pratique (ne serait-ce que pour se repérer dans les différents minuteries en cours).

Sous iOS 14.7, il est désormais possible de contrôler l’ensemble des minuteurs du HomePod à partir de l’app Maison. L’affichage des minuteurs se trouve sous le panneau Alarmes du HomePod (dans l’app Maison toujours). Il est ainsi possible de lancer de nouveaux minuteurs, les effacer, mettre sur pause, modifier leur durée voire… changer leur petit nom (Cuisson Poulet, séance Yoga, etc.). Mieux encore, lors d’un rappel de minuterie, Siri prononcera le nom de la minuterie créé par l’utilisateur. L’interface de cette nouvelle fonction est encore assez austère, mais l’on peut parier que cela aura évolué d’ici la release finale.