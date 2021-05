S’il y a bien une catégorie du catalogue Apple TV+ qui déborde déjà de contenus, c’est celle qui concerne les programmes pour la jeunesse. Sur la soixantaines de films, séries et documentaires du service, le 1/4 se destinent à un public jeune, voire très jeune. Et ce n’est pas fini : Apple vient de commander une nouvelle série pour les bambins, « Hello, Jack! The Kindness Show », crée par le tandem Angela C. Santomero et l’acteur (réalisateur aussi pour le coup) Jack McBrayer. Au passage, les plus anciens de nos lecteurs auront forcément noté que Jack McBrayer interprète le geek très emprunté du clip de Mariah Carey Touch My Body (ok, il a aussi eu le Screen Actors Guild Awards en 2008 pour son rôle dans la série 30 Rock).

Ok, c’est un peu provoc dans le contexte de l’article, mais je n’ai pas pu résister : Jack McBrayer est le nerd à lunettes mal à l’aise derrière Mariah Carey dans le clip sexy Touch my body

Ce nouveau show devrait être éminemment inclusif, plein de gentillesse et de bonnes intentions, et des invités de marque seront présents à chaque épisode. Comme dans les Muppets ou The Helpsters en somme. Enfin, le groupe OK Go se chargera de la bande musicale.