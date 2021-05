Apple TV+ annonce Wool, une série avec Rebecca Ferguson

Une nouvelle série est annoncée par Apple TV+, il s’agit de Wool. Il n’y a pour l’instant aucune date de sortie pour le programme sur la plateforme de streaming vidéo.

Wool est une série dramatique basée sur la trilogie de romans dystopiques de Hugh Howey. Elle mettra en vedette Rebecca Ferguson, qui sera également productrice exécutive. L’actrice suédoise a notamment joué dans les films Mission Impossible : Rogue Nation et Mission Impossible : Fallout. Elle sera également dans le film Dune de Denis Villeneuve, ainsi que dans Mission Impossible 7. La série est écrite par le scénariste Graham Yost et réalisée par Morten Tyldum.

Wool sur Apple TV+ se déroule dans un futur ruiné et toxique où une communauté existe dans un silo géant sous terre, à des centaines d’étages de profondeur. Là, des hommes et des femmes vivent dans une société pleine de règlements qu’ils croient être destinés à les protéger. Rebecca Ferguson jouera le rôle de Juliette, une ingénieure indépendante et travailleuse.

Comme dit précédemment, Apple TV+ ne dit pas quand la série sera disponible. Le service de streaming ne communique pas non plus le casting (à part Rebecca Ferguson) et ne dit pas combien d’épisodes seront disponibles. Nous en saurons davantage au fil des mois.