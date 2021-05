L’offre ne dure que quelques jours, et il ne faut vraiment pas la louper : le service de VPN Ivacy propose en effet un abonnement de 1,10 euros/mois sur 5 ans (soit 66,48 euros pour 1825 jours de VPN !). Ok me direz-vous, mais c’est quoi un service de VPN ? Pour le faire court et aller à l’essentiel, c’est un service qui permet de bypasser les contraintes géographiques d’internet. Vous souhaitez profiter d’une offre d’abo à prix cassé sur un service de SVoD aux Etats-Unis (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.), ou bénéficier d’un catalogue différent sur ces mêmes services ? Ivacy apporte une solution aussi efficace que simple à mettre en œuvre (pas besoin d’être un nerd pour en profiter).



Ce service de VPN ne tombe pas de la dernière pluie. Ivacy est en effet sur le marché du VPN depuis 10 ans et tourne sur la quasi totalité des systèmes d’exploitation (Windows, macOS, Android, iOS, Linux, etc.). Ivacy est sûr, performant, et respecte la confidentialité des données personnelles. Les débits du service mettent la concurrence à l’amende (voir tableau ci-dessous), des performances de haut niveau qu’Ivacy doit à ses plus de 3500 serveurs répartis sur plus de 100 emplacements partout dans le monde. Et bien sûr, Ivacy sélectionnera pour vous le serveur P2P le mieux adapté à votre situation. Pour 1,1 euros par mois, qui dit mieux ?

Autre atout qui pèse positivement sur les performances générales, Ivacy autorise la lecture depuis n’importe laquelle des régions couvertes par le service, sans recourir à la mise en mémoire tampon ! De quoi encore accélérer les débits… et donc faciliter l’accès au plateformes de SVoD ! A vous les séries américaines exclusives, le japanime qu’il ne faut pas louper ou le docu australien passionnant ! Disney+, la BBC, Netflix, Hulu vous ouvrent désormais les bras, et leurs serveurs internationaux !



Cette nouvelle liberté permise par le VPN n’est pas vraiment du luxe : nombre de programmes des plateformes de SVoD arrivent avec du retard en France… quand elles arrivent ! C’est sans compter aussi les accords souvent fragmentés sur le sol français qui restreignent artificiellement les catalogues de certaines plateformes (essayez donc de trouver des séries Showtime ailleurs que sur Canal, juste pour voir…). Avec Ivacy, ç’en est fini de ce genre de tracas récurrent.



Outre les perfs et l’accès enfin libéré à la SVoD « mondialisée », Ivacy prend soin de vos données et de votre confidentialité. Au delà de la sécurité renforcée découlant du P2P, Ivacy propose ainsi la technologie Split Tunneling, qui offre un véritable bouclier contre les tentatives de piratage. Et parce que l’on a rarement une seule plateforme à la maison, Ivacy fonctionne indifféremment et simultanément sur 10 terminaux différents (PC Windows, Mac, smartphone iOS ou Android, etc).

Tout cela donc, et même un peu plus, pour seulement 1,10 euros/mois (ou 66,48 euros sur 5 ans), soit l’offre actuellement la moins chère du marché. Ce serait ballot de ne pas en profiter…

[Sponso]