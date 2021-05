S’il vous restait 60 petites secondes avant l’apocalypse nucléaire ou l’invasion zombie, qu’emporteriez vous dans un abri de fortune afin de faire face à l’adversité ? Cette trame, résume un peu (beaucoup) le gameplay de 60 Seconds! Reatomized, version remastérisée d’un jeu indé sorti en 2015. Dans 60 Seconds! Reatomized, le joueur dirige une petite famille de la middle class américaine qui n’a que 60 petites secondes, juste avant l’explosion finale, pour emporter un maximum de choses utiles (ou moins utiles) dans une sorte de bunker planqué sous la maison. Et si possible, il ne faudra pas oublier d’emmener les marmots avec soi. Cette phase se déroule entièrement en 3D (low poly), dans une ambiance cartoon qui dénote joyeusement avec l’urgence de la situation. A noter que chaque choix d’objet aura une incidence sur la seconde partie du jeu, qui se déroule cette fois en plan fixe.



L’objectif consiste alors à gérer les rations et organiser les activités du bunker. La Guitare récupérée dans le salon permettra par exemple de faire de la musique… et de ne pas devenir fou ! Petite note cruelle : les membres de la famille se dégradent avec le temps qui passe, et la plus ou moins bonne gestion de la collecte initiale peut avoir des effets désastreux sur leur état mental et physique. Ce très bon jeu indé du studio Robot Gentleman sera disponible sur iOS le 25 mai prochain au prix de 4,49 euros. La préco du jeu est disponible à cette adresse.