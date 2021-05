C’est le jour des nouvelles sorties pour Apple TV+. Et en ce vendredi 21 mai, la moisson est plutôt copieuse. La saison 2 de Trying verra t-elle enfin Nikki (Esther Smith) et Jason (Rafe Spall) concrétiser leur désir d’enfant ? Le couple a enfin obtenu l’accord pour l’adoption, mais trouvent que le processus reste trop long. Dans le premier épisode de cette saison, Un Gentil Garçon, l’assistante sociale Penny a un plan pour accélérer les choses. Dans l’épisode 2, Le Soleil dans le dos, « Penny envoie Nikki et Jason à une fête déguisée qui pourrait changer leur vie ». Les épisodes suivants (8 au total seront diffusés chaque vendredi.

Annoncé de longue date, la série documentaire The Me You Can’t See, créée par Oprah Winfrey et le Prince Harry (!) déboule sur Apple TV+. Cette série porte sur les troubles mentaux, la façon d’y faire face, et illustre son propos avec de nombreux exemples poignants. Les 4 premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui.

Enfin, la série documentaire 1971: The Year That Music Changed Everything porte sur les artistes musicaux qui ont émergé dans les années 70 (Rolling Stones, Aretha Franklin, Bob Marley, Marvin Gaye, The Who, Joni Mitchell, Lou Reed, etc.), le tout replacé dans le contexte politique et social de l’époque. Les huit épisodes de la série sont disponibles.