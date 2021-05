Google annonce que le protocole domotique Matter (ex Chip), développé conjointement par les grands pontes de l’industrie numérique (dont Apple), sera bientôt pris en charge par le Thermostat Nest (modèle d’entrée de gamme). Cela signifie entre autres que le Thermostat Nest pourrait bientôt intégrer HomeKit, et ainsi être piloté depuis l’application Maison d’iOS. Mais ce n’est pas tout. La mise à jour vers Matter des produits Android et de certains produits Nest devrait aussi permettre aux écrans intelligents de Google de contrôler les appareils HomeKit certifiés par Matter !

Cette double compatibilité est la conséquence même (et d’une certaine façon l’objectif) de Matter. Ce protocole à visée « universelle » doit en effet « chapeauter » l’ensemble des appareils domotiques de marques différentes. Dans cette configuration, la certification HomeKit devient une sous-certification , conditionnée in fine au standard Matter. Malheureusement, seul le Nest Thermostat est pour l’instant concerné par le support de Matter. Google n’a rien annoncé s’agissant du Nest Learning Thermostat, Nest Cams, Nest Protect, ou bien encore du Nest Hello, et rien ne dit que Google ne se gardera pas un certain nombre de produits à l’intérieur de l’écosystème Android (et sans support HomeKit, ces appareils deviennent beaucoup moins intéressants pour un utilisateur iOS).

Attention toutefois. Même si c’est un secret de polichinelle, Apple n’a pas encore officialisé l’interopérabilité des protocoles HomeKit et Matter. Le californien étant l’un des fondateurs de Matter, cette intégration n’est forcément qu’une affaire de temps. Apple annoncerait le support de Matter dans HomeKit lors de la WWDC du mois de juin.