Après le skateboard et le BMX, le développeur Illusion Labs se met à … la trottinette. Dans Touchgrind Scooter, il s’agira toujours de « grinder » et de faire des figures du bout des doigts (la série des Touchgrind est vraiment pensée pour le mobile), mais cette fois avec une trottinette, il est vrai passée d’un statut de véhicule pour enfants à celui de moyen de transport branché du citadin du troisième millénaire. Le trailer du jeu dévoile des Scooter-parks blindés de rampes, de tunnels et de pentes, de quoi aligner des tricks à faire hurler la foule en délire (ah non pas de foule dans le jeu, un peu vide sur ce plan). Les zones de jeu sont détaillées, les animations très propres et les effets de lumière particulièrement travaillés, une constante chez ce studio.

Touchgrind Scooter sortira le 10 juin prochain dans l’App Store. Seule la version iOS sera disponible dans un premier temps, mais le studio promet que le jeu débarquera sur Android un peu plus tard.