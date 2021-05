Mozilla annonce que son navigateur Firefox va s’améliorer sur Mac. Le groupe travaille sur plusieurs éléments afin que Firefox s’intègre mieux avec macOS et offre une meilleure expérience aux utilisateurs.

Les changements décrits incluent du mieux pour les barres de défilement, l’arrivée du plein écran natif de macOS et des améliorations de la gestion du mode sombre. Ces deux derniers éléments peuvent être activés dans Firefox Nightly pour les tester. Pour information, Firefox Nightly est la version test du navigateur. Elle se trouve avant la version bêta et avant la version stable.

Selon Mozilla, les nouvelles barres de défilement sont activées par défaut dans Firefox Nightly, mais le mode plein écran natif et les améliorations du mode sombre doivent être activés par l’utilisateur. Pour activer le mode plein écran natif, entrez about:config dans la barre d’URL et activez full-screen-api.macos-native-full-screen. Pour la prise en charge du mode sombre amélioré, allez à nouveau dans about:config et activez widget.macos.respect-system-appearance.

Le travail de Mozilla sur le plein écran natif et la prise en charge du mode sombre amélioré de Firefox sur Mac est toujours en cours. Vous devez donc vous attendre à ce que vous pouvez rencontrer des problèmes après avoir activé ces fonctionnalités dans Firefox Nightly. Si Mozilla ne rencontre pas de problèmes majeurs, nous pourrions voir toutes ces améliorations arriver avec la version stable de Firefox 90 (qui arrivera en juillet).