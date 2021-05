Microsoft annonce que l’application Apple TV sur Xbox gère désormais le Dolby Vision. C’est en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs qui ont la concurrente de la PS5.

Le Dolby Vision avec l’application Apple TV est proposé sur Xbox Series X et Xbox Series S. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un « HDR amélioré » pour offrir une plus large palette de couleurs. Le HDR se veut statique, là où la technologie de Dolby a l’avantage d’être dynamique. Ce point est très intéressant selon les types de films et séries, surtout ceux où l’on change de lieux à plusieurs reprises.

Pour bénéficier du Dolby Vision, il faut s’assurer que votre téléviseur est compatible. Si c’est le cas, assurez-vous que l’option « Autoriser le Dolby Vision » soit activée dans les paramètres de la console. Vous pouvez également vérifier si le contenu est disponible en Dolby Vision en recherchant le logo Dolby Vision au bas de la page de description du film ou de la série dans l’application Apple TV, ou bien pendant la lecture en appuyant sur le bouton B de la manette.

En parallèle, Microsoft annonce la possibilité de voir les podcasts vidéo de Spotify sur ses dernières Xbox. C’est possible directement au sein de l’application de Spotify. Il est d’ailleurs possible de lancer une vidéo et la laisser en fond, pendant que vous jouez à un jeu.