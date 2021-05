La dernière fois qu’Apple occupait la première place du Brand Finance Global 500, c’était en 2016, presqu’une éternité dans un univers technologique en accélération constante. A partir de 2017, Google puis Amazon avaient fini par récupérer la couronne de la marque la plus valorisée au monde. Cette année, Apple reprend donc à nouveau la tête de ce classement très « corporate », en grande partie grâce à sa politique de diversification réussie.

Brand Finance loue ainsi la stratégie de Tim Cook et estime que « La politique de diversification a permis à la marque de s’étendre aux services numériques et par abonnement, y compris l’App Store, iCloud, Apple Podcasts, Apple Music, Apple TV et Apple Arcade. Sur le seul jour de l’an, les clients de l’App Store ont dépensé 540 millions de dollars américains en biens et services numériques ». Les 2000 milliards de capitalisation et la capacité d’investissement quasi sans limite d’Apple impressionnent aussi beaucoup les organisateurs de l’index.

La marque Apple est désormais valorisée à 263,4 milliards de dollars, soit une progression de 87% par rapport à l’an dernier. Apple est devant Amazon (254,2 milliards de dollars), Google (191,2 milliards), Microsoft (140 milliards) ou bien encore Tesla (32 milliards, mais une croissance de 158%). Les dernières publications de résultats ont visiblement laissé des traces…