Cela devient une habitude. Apple a lâché une featurette sur l’épisode 5 de l’excellente série Apple TV+ The Mosquito Coast. Tourné à Mexico City, l’épisode Elvis, Jesus, Coca-Cola posa de lourds soucis de logistiques à l’équipe de tournage, en grande partie à cause de la menace du COVID. Le producteur exécutif Neil Cross raconte qu’il craignait plus que tout de devoir décaler le tournage de l’épisode, en partie parce que l’un des acteurs principaux (Charlie), un adolescent en croissance rapide, risquait de trop évoluer physiquement en cas de report de plusieurs mois !

The Mosquito Coast est tiré de l’ouvrage éponyme écrit par l’Oncle de Justin Theroux, qui interprète le père de famille Allie Fox dans la série. Pour rappel, The Mosquito Coast raconte la fuite éperdue d’une famille de la middle class américaine poursuivie par les autorités (dont deux représentants du FBI) pour des raisons obscures. Les 5 premiers épisodes de la série sont disponibles sur Apple TV+.