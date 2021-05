On s’y perd parfois un peu dans les différents labels et format vidéo. HD signifie généralement une définition de 720p (en vertical), FULL HD une définition de 1080p, et 4K une définition supérieure ou égale à 3 840 pixels de large. Et il semble bien que le nouveau boitier Apple TV 4K (modèle 2021) ait lui aussi un peu de mal à s’y retrouver. Plusieurs acheteurs de ce modèle rapportent en effet que des films habituellement en sortie 4K sont désormais indiqués avec le format HD. Les différents commentaires sur Reddit ou sur la page support d’Apple indiquent que ce soucis touche principalement les films directement accessibles vis l’app iTunes de l’Apple TV, ainsi que les films de certains services de SVoD, comme HBO Max ou Netflix. En revanche, le bug semblerait absent de l’app TV (qui agrège tous les contenus).

Le soucis pourrait provenir du câble HDMI, sans compter que l’on ne sait pas si le film labellisé HD ne sort pas en 4K. Le boitier Apple TV 4K applique en effet de l‘upscale 4K à l’ensemble des contenus, et il est souvent compliqué de savoir si la 4K affichée est bien native. Le problème de label serait toujours présent sous tvOS 14.6 et sous la bêta tvOS 14.7. De plus, un reset de l’appareil ne changerait rien au problème. N’hésitez pas cher lecteur à nous faire part de votre expérience en commentaires.