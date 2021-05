Dolphin prépare une version spécifique pour les Mac M1 et les performances sont au rendez-vous par rapport aux modèles Intel. L’émulateur de jeux GameCube et Wii évoque des performances deux fois plus importantes.

Dolphin est bien meilleur sur les Mac M1 que sur les modèles Intel

Pour débuter, l’équipe de Dolphin a fait tourner la version Intel de l’émulateur sur les Mac M1 grâce à Rosetta 2 d’Apple. Elle note que les résultats sont déjà très impressionnants dans cette configuration, après avoir testé plusieurs jeux. Les résultats sont meilleurs que ceux obtenus avec un MacBook Pro de 2018 équipé d’un processeur Intel Core i7.

Pour Super Smash Bros Melee par exemple, c’est 71 images par seconde sur le MacBook Pro Intel, contre 79 images par seconde avec le Mac M1 et Rosetta 2. La différence est encore plus tôt notable avec Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader : 16 images par secondes sur le modèle Intel et 49 images par seconde avec le Mac M1 et Rosetta 2.

Comme nous pouvons le voir, c’est déjà très prometteur. Vient maintenant le test avec Dolphin fonctionnant de manière native sur les Mac M1. Super Smash Bros Melee tourne à 120 images par seconde avec cette version. C’est 68 images par seconde pour Star Wars: Rogue Squadron II – Rogue Leader. C’est donc très bon et d’autres optimisations sont prévues pour améliorer cette version.

Une toute petite consommation

Un autre élément notable est la consommation d’énergie. L’émulateur sur un Mac M1 peut afficher 8,94 frames avec un watt de puissance, alors que le MacBook Pro Intel affiche 1,38 frame avec un watt. « L’efficience est presque littéralement hors norme. Comparé à une monstruosité absolue qu’est un PC de bureau, [le Mac M1] utilise moins d’un dixième de l’énergie tout en fournissant environ 65% des performances. Et le pauvre MacBook Pro d’Intel n’est tout simplement pas comparable », explique l’équipe de Dolphin.

Il existe une version développeur de Dolphin pour les Mac M1, disponible à cette adresse. Il faut encore attendre pour avoir la version stable.