iFixit continue son démontages des derniers produits Apple. L’Apple TV 4K (modèle 2021) est passé entre les mains expertes des ingénieurs du site, et si le bilan est assez positif dans l’ensemble, quelques point auraient pu être améliorés. Ainsi, iFixit n’a pas de peine à démonter le boitier, qui récolte un joli 8/10 (soit la même note que le précédent modèle). Il n’en va pas de même pour la nouvelle télécommande, qui résiste un peu plus au désossage. Le petit accessoire est en effet blindé de micro-vis (qu’il faut bien prendre soin de ne pas perdre).

iFixit ne peine cependant pas trop pour accéder à la petite batterie d’1,52 Wh. Bonne nouvelle, pratiquement aucun composant (du boitier et de la télécommande) n’est collé ou soudé, une bonne pratique devenue assez rare chez Apple depuis quelques temps. Qu’il s’agisse de l’iPhone, de l’iPad ou des nouveaux Mac, la course à la finesse aboutit souvent à un mix de composants soudés et collés qui rendent ces appareils très difficilement réparables (à moins d’en passer par le SAV Apple).