Mieux vaut tard que jamais (que l’on pourrait confondre ici avec « vieux motard que j’aimais »). Bike Baron 2 (Lien App Store – 7,99 euros – iPhone/iPad) signe le retour d’un des très grands classiques du jeu d’adresse sur iOS. Bike Baron 2 est un jeu de motocross au gameplay arcade dans lequel un vieux baron motard à moustache tente de traverser des niveaux jonchés d’obstacles. Le moteur physique (avec des effets ragdoll hilarants) est la vraie star du jeu : il faudra bien calculer sa trajectoire et la position de sa moto pour ne pas se retrouver éparpillé façon puzzle par des bonbonnes explosives, voire pire. La réalisation, déjà impeccable sur le premier volet, bénéficie d’encore plus de soin, avec notamment des effets lumineux réalistes et des décors nettement plus travaillés. 50 niveaux tous plus déjantés les uns que les autres attendent les plus acharnés. Absolument immanquable.