Lisey’s Story est une mini-série thriller basée sur le roman éponyme de Stephen King et scénarisée par le Maitre du Fantastique en personne. La série suit Lisey Landon (Julianne Moore), veuve du célèbre écrivain Scott Landon (Clive Owen). Plusieurs évènements étranges, à la limite du fantastique, font remonter des vieux souvenirs à la surface ainsi que des secrets jusque là bien enfouis. Réalisée par Pablo Larraín, produite par Bad Robot Productions (J.J. Abrams) et Warner Bros Television, et coproduite par Stephen King, Julianne Moore, Pablo Larraín, J.J. Abrams, Ben Stephenson et Juan de Dios Larraín (ouf !), Lisey’s Story s’annonce comme un programme premium pour le service d’Apple.



Dans une courte featurette, Stephen King rappelle que Lisey’s Story s’inspire de son propre mariage avec la romancière Tabitha King. L’auteur de Carrie revient notamment sur ce moment dramatique où, alors qu’il était gravement atteint par une pneumonie et au borde la mort, sa femme a commencé à ranger ses affaires. « Ce n’est pas une lettre d’amour pour elle, parce que ce serait un peu embarrassant pour moi, et horriblement embarrassant pour elle. Mais seulement mon expérience positive du mariage ». Au vu du trailer de la série, on est tenté de croire que Stephen King semble apprécier les mariages tourmentés.

La mini-série Lisey’s Story sera disponible dans Apple TV+ le 4 juin.