La bande-annonce de Physical, la prochaine série d’Apple TV+ avec Rose Byrne, est maintenant disponible. Le programme fera ses débuts le 18 juin prochain sur la plateforme de streaming d’Apple.

« Après un seul cours, vous pouvez le sentir se manifester. Vous redevenez vous-même », raconte Sheila, le personnage de Rose Byrne dans la bande-annonce de Physical. « Ne me sous-estimez pas », dit-elle.

Au début de la bande-annonce, Sheila mène une vie très disciplinée, ne mangeant que des aliments sains et se concentrant sur l’emploi du temps de sa fille. Mais quelqu’un qui est si bien entouré est voué à lâcher prise — ou du moins à cacher des secrets — et Sheila ne tarde pas à prouver qu’elle n’est pas différente. Mais lorsque l’emploi de son mari est menacé, elle réalise qu’elle ne peut pas faire confiance à « ce ding-dong avec sa vie » et trouve heureusement un nouvel exutoire dans le nouvel exercice préféré des années 1980.

Physical est créée, écrite et produite par Annie Weisman. Le casting comprend Rosy Byrne, Rory Scovel, Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks et Ashley Liao. Craig Gillespie, Liza Johnson et Stephanie Laing font office de réalisateurs et de producteurs.

Il y aura 10 épisodes pour Physical sur Apple TV+. On retrouvera trois épisodes le 18 juin, puis un épisode par semaine tous les vendredis.