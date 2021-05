Apple et Samsung ont lancé un nouveau programme de reprise de smartphones visant les clients de LG en Corée du Sud. Le constructeur coréen a récemment annoncé qu’il va quitter le marché des smartphones le 31 juillet 2021. Ses clients vont donc devoir se tourner vers une autre marque.

ZDNet rapporte qu’Apple et Samsung proposent en Corée de reprendre les smartphones des clients LG au prix habituel du marché, tout en ajoutant 150 000 wons (110 euros) au montant. Bien évidemment, il y a une condition pour être éligible au bonus : il faut que le client achète derrière un iPhone ou un Galaxy.

Cette offre d’Apple et Samsung est proposée en collaboration avec les opérateurs coréens SK Telecom, KT et LG Plus. Elle est différente des programmes de reprise existants. Dans le cas d’Apple, le programme sera disponible jusqu’au 25 septembre. Les clients de LG qui ont un smartphone récent peuvent d’ailleurs faire un échange contre un iPhone 12 ou un iPhone 12 mini. Pour Samsung, l’échange est possible contre l’un des Galaxy S21, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip 5G ou l’un des Galaxy Note 20, et ce jusqu’en juin.

Selon le cabinet Counterpoint, Samsung a une part de marché de 65% en Corée du Sud avec ses différents smartphones. La part d’Apple est de 20% avec les iPhone et celle de LG est de 13%.