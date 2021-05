Huntdown (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) arrive sur nos iPhone, et autant le dire tout de suite, c’est déjà le prétendant le plus sérieux au titre de jeu iOS de l’année 2021. Ce titre arcade permet d’incarner 3 chasseurs de prime dans un futur à la Blade Runner. L’ex-commando Anna Conda, le cyborg John Sawyer et le droïde modifié Mow Man pourchassent sans relâche les pires criminels de la ville. L’arsenal disponible vaut son pesant de Réplicant : mitraillettes, boomerangs tueurs Kunai, laser, lance-flammes, tout est bon pour transformer les membres de la pègre en petite confettis de chair et d’acier.



Le gameplay s’inspire du platformer action et du beat them up, et si tout marche impeccablement au tactile, on ne saurait trop vous conseiller d’utiliser des manettes de consoles. Le très gros point fort du jeu, c’est bien sûr sa réalisation de haut vol. Huntdown s’affiche dans un pixel-art de toute beauté, sans même parler des animations ultra détaillées. Les effets d’explosion, les boss épiques, l’aspect quasi tactique de certains combats, les dialogues corsés, tout participe à faire de ce Huntdown l’hommage le plus parfait à l’ère glorieuse du 16-bits. A noter que le jeu est accessible en Free-to-try ; en clair, le premier niveau est en démo, après quoi il faut passer à la caisse pour voir la suite.

Vous avez encore des doutes ? Voici donc quelques notes de tests : 10/10 – GameReactor, 5/5 – Daily Star, 10/10 – Retro 101, 9/10 – Nintendo Life, 9/10 – PC Invasion.