Apple reporte à juin les abonnements de podcasts

Les abonnements au sein de l’application Apple Podcasts arriveront finalement en juin et non plus en mai comme c’était prévu initialement. Apple a informé les créateurs de contenus par le biais d’un e-mail.

Voici l’e-mail expliquant le report à juin pour les abonnements d’Apple Podcasts :

Nous vous écrivons pour vous tenir au courant de la disponibilité des abonnements et des chaînes Apple Podcasts. Nous avons été ravis de l’accueil réservé à l’annonce faite le mois dernier et il est passionnant de voir les centaines de nouveaux abonnements et chaînes proposés chaque jour par des créateurs du monde entier.

Afin de garantir la meilleure expérience possible aux créateurs et aux auditeurs, les abonnements et les chaînes Apple Podcasts seront désormais lancés en juin. Nous vous communiquerons par le biais de cette lettre d’information d’autres mises à jour sur la disponibilité et les meilleures pratiques pour vous aider à préparer vos abonnements et vos chaînes.