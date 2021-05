Apple TV+ va miser sur la comédie avec la série The Big Door Prize

Apple TV+ a obtenu les droits de la série The Big Door Prize, rapporte Deadline. Il s’agira d’une comédie avec des épisodes d’une demi-heure environ. Elle se basera sur le roman de M.O. Walsh qui porte le même nom.

The Big Door Prize raconte l’histoire des habitants d’une petite ville nommée Deerfield, qui découvrent qu’il y a une machine magique de prédiction du destin dans leur épicerie locale. Voici un extrait de la description du roman :

Que feriez-vous si vous connaissiez le potentiel de votre vie ? C’est la question que se posent les habitants de Deerfield en Louisiane, lorsque la machine DNAMIX apparaît dans leur épicerie locale. Il n’y a rien à voir, en fait – elle ressemble à un simple photomaton. Mais ses promesses sont étonnantes : avec un simple frottis de la joue et deux dollars, l’appareil prétend utiliser la science de l’ADN pour vous révéler le potentiel de votre vie. Avec suffisamment de crédibilité pour susciter la curiosité des habitants de la ville, les anciens enseignants, infirmières et commerçants de Deerfield changent brusquement de cap pour poursuivre leur destin de magiciens, de cow-boys et d’athlètes – y compris les personnages principaux du roman, Douglas Hubbard et sa femme Cherilyn, qui pensaient tous deux être parfaitement heureux jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils pouvaient rêver de plus.