Certains iPad embarqueraient des écrans OLED à partir de 2022, selon ETNews. Les écrans LCD seraient ainsi mis de côté. Il n’y a toutefois pas d’informations sur les modèles d’iPad qui auraient la nouvelle technologie d’écran.

Apple utilise déjà des écrans OLED sur l’Apple Watch et sur l’iPhone. La montre en dispose d’un depuis le premier modèle. Dans le cas du téléphone, il a fallu attendre l’iPhone X en 2017. Apple a ensuite utilisé des écrans LCD ou OLED selon les cas. Mais depuis l’iPhone 12, tous les modèles ont une dalle OLED.

Cette transition devrait se répéter du côté de l’iPad avec des écrans OLED en 2022. On peut imaginer que l’iPad Pro sera le premier appareil concerné, au vu du coût. Mais rien n’est confirmé à ce sujet. En tout cas, un tel changement serait rapide, puisque l’iPad Pro de 12,9 pouces vient tout juste d’avoir un écran Mini-LED.

Toujours selon ETNews, Samsung et LG seraient les fournisseurs pour les écrans OLED des iPad en 2022. Les deux groupes s’occupent déjà des écrans OLED pour les Apple Watch et iPhone. Ils devraient continuer au niveau des tablettes.

Pour rappel, l’OLED dispose de plusieurs avantages : image plus contrastée, écran plus réactif et moins épais, vision plus panoramique et flexibilité de l’écran.