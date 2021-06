The Mosquito Coast – tiré de l’ouvrage éponyme de Paul Theroux, l’oncle de Justin Theroux – est sans conteste l’une des séries le plus intéressantes du catalogue Apple TV+. L’histoire de cette famille de la middle class américaine fuyant une menace mystérieuse a de quoi river le spectateur à son fauteuil. Chaque épisode propose ainsi son lot de moments de séquences à suspens, sans parler d’un niveau de réalisation générale qui rappelle les heures glorieuses d’un Breaking Bad (non, la comparaison n’est pas exagérée).

Et comme à chaque fois, la sortie d’un nouvel épisode est accompagnée d’une featurette sur les coulisses de son tournage. L’épisode Calaca est donc passé en revue par les acteurs Justin Theroux et Melissa George (le couple américain), le producteur Neil Cross et le réalisateur Rupert Wyatt (qui fait ici un très bon boulot). Très instructif.