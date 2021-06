Apple vient d’étendre à la Pologne la fonction Look Around de Plans (un service équivalent au Street View de Google Maps) Cela ne signifie pas que Look Around est déjà opérationnel dans l’app Plans Polonaise mais qu’une armada de marcheurs et de voitures arpenteront les rues du pays afin de récupérer un maximum de clichés détaillés à 360 degrés. Ces photos alimenteront part la suite une base de données et serviront à texturer les rendus 3D de Look Around. La récolte de clichés en Pologne se poursuivra jusqu’au mois d’août de cette année.

Look Around concerne désormais une trentaine de pays, dont bien évidemment les Etats-Unis, ou bien encore la France (au stade de la collecte seulement). Le mois dernier, la collecte d’image avait démarré dans la ville de Hong-Kong. La liste des pays « éligibles » peut être consultée sur cette page.