Le Wall Street Journal a fait ses comptes. Si Apple est bien la société la plus rentable au monde, Tim Cook est loin d’être le CEO le mieux payé. Dans le classement du salaire des CEOs établi chaque année par le WSJ, le patron d’Apple n’émarge qu’à la 171ème place du top 500, avec des émoluments de 14,7 millions de dollars sur l’année 2020. C’est à peine mieux que le salaire médian du classement S&P 500 CEOs, soit 13,4 millions de dollars.

Alors certes, 14,7 millions de dollars c’est beaucoup pour une seule personne (ça en ferait des bouches à nourrir dans une théorie pratique du ruissellement appliquée à la lettre), mais ce niveau de revenus reste loin des 200 millions de dollars (et quelques) touchés en 2020 par Chad Richison, le patron de Paycom Software, qui culmine en tête du classement. Que Tim Cook se console, il y a encore plus mal loti chez les stars de la high tech. Elon Musk, pourtant à la tête de Tesla et SpaceX, doit ainsi se contenter de 5 petits millions, tandis que Jack Dorsey, CEO de Twitter, fait presque la manche avec 1,40 dollars sur l’année.

Pour faire bonne mesure, on n’oubliera pas de noter que ces salaires ne prennent pas en compte le portefeuille en actions détenus par ces dirigeants. En prenant ce « petit » paramètre en compte, Elon Musk redevient par exemple l’un des trois hommes les plus riches du monde, et Tim Cook franchit le milliard de dollars de gains.