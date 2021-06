Apple reprend la troisième place du classement Fortune 500 des entreprises américaines qui ont réalisé le plus gros chiffre d’affaires l’an dernier. Avec 274,5 milliards de dollars de CA sur son année fiscale écoulée, le californien n’est devancé que par Amazon (386 milliards de dollars) et l’indéboulonnable Walmart (559 milliards de dollars). Google est 9ème de ce classement, avec 182,5 milliards de dollars de CA, Microsoft est 165ème et Facebook 34ème. Apple est encore loin des scores pharaoniques d’un Walmart en CA, mais continue de dominer la mêlée en terme de bénéfices, avec plus de 57 milliards de dollars de profits sur l’année 2020.

Le site Fortune note la grande résilience d’Apple dans le contexte tout en rappelant que les nuages judiciaires s’accumulent : « La pandémie a créé des défis et des opportunités pour Apple. Le PDG Tim Cook a dû fermer des magasins et renvoyer des ingénieurs à domicile. Mais avec des clients Apple dans le monde entier travaillant et apprenant à domicile, les ventes d’ordinateurs iPad et Macintosh ont atteint leur plus haut niveau. Et les revenus sur l’exercice ont également atteint un record historique, à 275 milliards de dollars. Cela a aidé le cours de l’action Apple à monter en flèche; ce dernier a progressé de 80,7% en 2020.

À la fin de cette année, les régulateurs se sont tournés vers Apple pour avoir potentiellement abusé de son pouvoir sur la boutique d’applications iOS. Un rapport du sous-comité antitrust de la Chambre judiciaire en octobre a conclu qu’Apple « exerce un pouvoir de monopole » dans sa boutique d’applications afin de nuire à la concurrence et augmenter les prix pour les consommateurs. Dans le même temps, les témoignages durant le procès antitrust intenté par le développeur de Fortnite Epic Games augmenteront probablement la pression sur les législateurs pour limiter le pouvoir d’Apple. »