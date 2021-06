Overboard! (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad) est la dernière création du très raffiné studio inkle (à qui l’on doit le génial 80 Days ou la brillante adaptation des Sorcery). Ce jeu d’enquête commence forcément par un meurtre à bord du navire SS Hook, sauf que dans le cas présent, le meurtrier n’est autre que le joueur lui-même ! On retrouve ici les composants traditionnels du genre, indices, secrets, suspects, preuves plus ou moins flagrantes, mais cette fois, le joueur devra utiliser l’ensemble de ces éléments pour faire accuser un innocent. A cet objectif cynique se rajoute un peu de suspens : l »enquête » doit en effet être bouclée en moins de huit heures.

A la fois roman visuel et mini-monde persistant – les autres personnages se déplacent et agissent indépendamment, se souviennent de tout ce qu’ils voient et entendent et de tout ce que fait le joueur – Overboard brille surtout par son sens de l’écriture : les dialogues et les personnages sont savoureux, au point qu’il est tentant de refaire une partie en modifiant les choix de boites de dialogues…