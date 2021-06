Ted Lasso est devenu rapidement la grande sensation d’Apple TV+. Outre les nombreux prix remportés à droite et à gauche, la série Apple TV+ est aussi très populaire sur les réseaux sociaux. Le compte Twitter de Ted Lasso enregistre ainsi 215 000 abonnés et plusieurs fils de discussion Reddit blablatent sans fin sur les multiples atouts de la gentillesse. L’engouement est tel que les producteurs de la série, c’est à dire Apple, Warner Bros et la NBC, entrevoient déjà la perspective juteuse de produits dérivés !

Vous rêvez de ce polo ? Il sera peut-être bientôt en vente

Bill Lawrence, le showrunner de Ted Lasso, a révélé l’info dans le podcast « Fake Doctors, Real Friends« . Les premiers produits dérivés Ted Lasso arriveront en même temps que la saison 2 (soit dans 1 mois 1/2 environ). Les maillots floqués du nom des joueurs et le jersey de Richmond (l’ami de Ted Lasso et bras droit au travail) devraient arriver en septembre.