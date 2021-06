Bob l’Eponge prend ses quartiers sur iOS. Après le très bon SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (Lien App Store – 9,99 euros – iPhone/iPad), adaptation réussie du jeu console, et le runner SpongeBob Patty Pursuit sur Apple Arcade, le studio Kongregate s’apprête à livrer SpongeBob: Idle Adventures, un idle game (ou clicker game) en free-to-play, qui s’annonce infiniment moins ambitieux que les titres sus-cités. On retrouvera bien sûr les personnages de la série animée (Bob l’Eponge, Patrick, Sandy, Plankton, Mr Krabs, Squidward) tandis que l’objectif du jeu consistera à « retrouver » Bikini Bottom en construisant (à grand coups de centaines/milliers de clics) des bâtiments et autres éléments de décoration.



La réalisation ne fera pas trop souffrir les SoC de nos iPhone, mais après tout, le dessin animé d’origine n’est pas vraiment non plus au niveau d’un Pixar… Tout cela ne vole pas forcément très haut on s’en doute, mais les idle-games ont souvent la capacité étrange à être redoutablement addictifs malgré un gameplay redoutablement simpliste. SpongeBob: Idle Adventures sera disponible sur iOS dans le courant de l’été.