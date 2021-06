watchOS 8 a le droit à sa première bêta (build 19R5266q) aujourd’hui, elle arrive juste après la keynote d’ouverture d’Apple pour sa WWDC 2021. La mise à jour est d’abord proposée au téléchargement pour les développeurs.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 8 sont :

Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Si vous avez le profil des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans la section « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle. Attention, le téléchargement et le temps d’installation peuvent être plus longs que d’habitude. C’est normal, il s’agit d’une mise à jour majeure.

Apple a fait savoir que la bêta 1 de watchOS 8 est d’abord disponible au téléchargement pour les développeurs. Une bêta publique sera proposée dans le courant de l’été, mais il n’y a pas de date plus précise pour l’instant. Il faudra ensuite attendre l’automne pour pouvoir télécharger la version finale de la mise à jour pour l’Apple Watch. Là encore, Apple reste discret et ne communique pas une date de sortie précise concernant watchOS 8. Mais comme on peut s’en douter, nous aurons davantage de détails au fil des prochains mois. A titre d’information, la version finale de watchOS 7 a vu le jour en septembre 2020.