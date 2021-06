Malgré la défection de quelques cadres et le flou permanant autour du projet, l’Apple Car suit son bonhomme de chemin chez Apple. Reuters croit ainsi savoir que la firme de Cupertino aurait contacté deux entreprises chinoises spécialisées dans les batteries pour véhicules électriques. Les discussions avec les sociétés CATL et BYD seraient encore peu avancées, mais les choix d’Apple ne devraient rien au hasard : CATL est en effet le plus gros fabricant mondial de batteries pour voitures électriques (il fabrique notamment des composants pour Tesla).

Toujours selon la source de Reuters, Apple aurait jeté son dévolu sur des batteries à technologie lithium iron phosphate , qui seraient moins chères à produire à cause de l’emploi d’un composant fer au lieu du nickel ou du cobalt. En outre, Apple conditionnerait son choix de fournisseur à la possibilité de faire construire des usines aux Etats-Unis.

Sachant qu’Apple en est encore au choix de ses fournisseurs, on peut affirmer sans trop de risque que l’Apple Car n’est pas vraiment pour demain matin. Le célèbre analyste Ming Chi Kuo estimait d’ailleurs qu’une voiture avec le logo Apple ne serait pas commercialisée avant 2025… au plus tôt.