Adapté d’un jeu de plateau à succès, Wingspan est un jeu de carte stratégique… beaucoup moins nerveux qu’un Hearthstone. Il faut dire que l’objectif consiste ici à attirer le maximum d’oiseaux d’espèces différentes dans sa réserve semi-sauvage. Jouable de 1 à 5 joueurs, Wingspan est autant un jeu de gestion-stratégie qu’un moyen élégant et ludique d’en apprendre un peu plus sur des dizaines d’oiseaux superbes. Ainsi, chaque carte d’oiseau bénéficie d’un petit descriptif, d’animations spécifiques et du sifflement propre à chaque volatile.



Jusqu’à 170 espèces d’oiseaux peuvent ainsi trouver refuge dans la réserve d’un joueur. Et bien sûr, celui qui a récupéré le plus d’oiseaux gagne la partie. Avec ses cartes superbement illustrées, sa bande sonore champêtre et son gameplay à la fois malin et tranquille, Wingpsan s’annonce comme un jeu bourré de zénitude, idéal en somme dans ce contexte plein d’incertitudes. Ce joli titre est déjà sorti sur PC et Switch (au prix de 20 euros environ), et sera dispo le 20 juillet prochain sur iOS au prix canon de 10,99 euros (pas de version Android prévue). Les plus pressés peuvent précommander Wingspan à cette adresse.