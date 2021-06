Roblox connait un immense succès. Ce jeu de construction de jeu enregistre des gains records sur mobiles, et notamment sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le titre du studio Roblox Corporation est même le jeu mobile qui rapporte le plus d’argent quotidiennement. Si l’on en croit en effet Finbold, Roblox récolte pas moins de 3,09 millions de dollars… chaque jour ! Clash of Clans est loin derrière avec 1,89 million de dollars, et Candy Crush Saga doit se contenter de 1,4 million journalier. Pokémon Go, autrefois intouchable sur la partie « rentabilité », enregistre « seulement » 1,2 million la journée. Reconnaissons le : il y a finalement quelque chose de rassurant à savoir que le jeu qui « palpe » le plus est aussi, et de très loin, le titre le plus créatif du moment.

Roblox réalise donc un carton phénoménal, et il n’y a pas vraiment de raisons que cet engouement un peu fou s’arrête du jour au lendemain au vu de l’intense politique de suivi du jeu (très nombreuses mises à jour).