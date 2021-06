La saison 2 de Ted Lasso débarquera dans Apple TV+ le 23 juillet 2021, et une troisième et ultime saison est déjà en cours de production pour l’an prochain. La série de comédie est devenue rapidement l’une des têtes de proue du catalogue de programmes d’Apple TV+, et son acteur fétiche Jason Sudeikis se verrait bien jouer les coachs quelques saisons supplémentaires.

Interrogé par le magazine en ligne Entertainment Weekly, Sudeikis laisse même entendre qu’Apple tiendrait la décision finale et que tout reposerait sur une question strictement financière : « C’est ce qu’on appelle le « iMoney truck »(vanne intraduisible, Ndlr). Je suis content qu’ils soient prêts à payer pour ces trois saisons. En ce qui concerne ce qui se passe après ça, qui sait ? Je ne le sais pas. »

Il ne faut pas lire bien loin entre les lignes pour comprendre que :

Petit un : Jason Sudeikis aimerait beaucoup aller au delà de trois saisons.

Petit deux : tout repose sur la décision d’Apple de lâcher des billets verts pour produire cette 4ème saison.

Au vu des finances d’Apple et de l’importance de la série pour Apple TV+, une quatrième saison de Ted Lasso ne semble donc plus vraiment du domaine de l’impossible. Et vous savez quoi ? Ca donne vraiment envie de se manger quelques shortbreads (les vrais comprendront…).