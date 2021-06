Apple a annoncé ShazamKit, un nouveau framework en rapport avec Shazam et donc la reconnaissance musicale. Il va permettre aux applications tierces, que ce soit sur iOS ou Android, d’utiliser le système de Shazam pour identifier une musique.

C’est en 2018 qu’Apple a bouclé le rachat de Shazam. Le constructeur n’a pas donné un montant, mais plusieurs médias américains avaient évoqué un prix autour de 400 millions de dollars. Depuis, Apple a petit à petit intégré le service de reconnaissance musicale dans iOS. Avec iOS 14.2 par exemple, les utilisateurs ont eu le droit à un bouton dédié dans le centre de contrôle pour rapidement identifier une musique.

Aujourd’hui, ShazamKit va permettre aux développeurs d’applications sur iOS et Android de faire correspondre une musique aux millions de chansons du vaste catalogue de Shazam ou de créer des sons préenregistrés reconnaissables grâce au catalogue personnalisé d’une application, composé de contenu tel que l’audio d’une vidéo, d’un podcast ou autre.

Voici comment Apple a détaillé ShazamKit lors d’une session à la WWDC 2021 :

Développez des fonctionnalités dans vos applications en utilisant la reconnaissance musicale et connectez de manière transparente les utilisateurs au catalogue de musique de Shazam. ShazamKit vous permet d’enrichir l’expérience de vos applications en permettant aux utilisateurs de trouver le nom d’une chanson, son interprète, son genre et bien plus encore. Découvrez à quel endroit de la chanson la correspondance a été trouvée afin de synchroniser le contenu avec les expériences des utilisateurs.